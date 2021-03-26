Единственная автотрасса, соединяющая Грузию и Армению с Россией, вновь перекрыта из-за лавиноопасности

Международная автотрасса Мцхета—Степанцминда—Ларси (Военно-Грузинская дорога) закрыта на участке от зимнего курорта Гудаури до российско-грузинской границы для всех видов автомобильного транспорта на неопределенное время. По сообщению департамента автомобильного транспорта (ДАТ) Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, причиной запрета стала «высокая степень опасности схода лавин» в результате обильного снегопада при сравнительно низкой температуре.

Эта трасса соединяет два закавказских государства — Грузию и Армению — с РФ, являясь абсолютно безальтернативной автомобильной дорогой для обоих постсоветских государств. При этом пограничный КПП «Казбеги (Грузия)—«Верхний Ларс» (РФ, Северная Осетия) — единственный действующий пограничный пункт на границе Грузии и России.

По положению на пятницу, 26 марта, у поселка Коби с юга и административного центра Казбеги с севера скопилось более 3,5 тыс. большегрузных автомобилей, в основном принадлежащих армянским компаниям и поставщикам продукции.

Администрация Казбегского района Грузии сообщила “Ъ”, что местные власти по возможности помогают водителям, застрявшим в снежном плену, поставляют им питьевую воду и средства обогрева, хотя водители греются в морозы у костров и покупают еду у местных жителей. Запрет, по прогнозу ДАТ, продлится «еще несколько дней».

Георгий Двали, Тбилиси