Прибыль «Россетей» упала на 42% из-за пандемии

Чистая прибыль «Россетей» за 2020 год по МСФО составила 61,12 млрд руб., сократившись на 41,9% год к году, следует из материалов компании. Скорректированный показатель EBITDA составил 288,5 млрд руб., снизившись на 8,6%. При этом выручка электросетевой компании упала на 2,7%, показатель составил около 1 трлн руб.

На динамику финансовых показателей повлияло снижение потребления электроэнергии на фоне пандемии, а также «временные меры, ограничившие плату за поставленную энергию», следует из сообщения госхолдинга. В 2021 году «Россети» могут вернуться к обсуждению изменений дивидендной политики, сообщил во время конференции с инвесторами заместитель главы компании по стратегии Егор Прохоров. За 2019 год холдинг выплатил акционерам 23 млрд руб. (17% прибыли по РСБУ, или 22% по МСФО).

Федеральная сетевая компания (ФСК, подконтрольна «Россетям»), владеющая магистральными электросетями, также сократила чистую прибыль по МСФО. Показатель составил 59,4 млрд руб., снизившись на 31% год к году. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2%, до 133 млрд руб.

Полина Смертина