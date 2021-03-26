Ривьерская набережная: не только красота, но и функциональность В Сочи полным ходом идут работы в рамках второго этапа реконструкции Ривьерской набережной. К проекту приковано внимание жителей не только Сочи, но и всего Краснодарского края, ведь обновление самых знаковых и популярных локаций курорта – это событие историческое

Реконструкция выполняется ГК «Метрополис» с профессиональной тщательностью – ведь специалистам компании доверено улучшить одну из главных жемчужин южной столицы и именно в той части, откуда город начинался как курорт.

Этой ответственностью и продиктован тщательный, основательный подход к выполнению всех уровней реконструкции. Например, исполнитель внимательно подошел к вопросу инженерных коммуникаций в районе набережной. Четыре устаревших канализационных канала, загрязнявших природу, решено объединить в один и «спрятать» в дюкер под руслом реки Сочи. Электрические кабели, которые нависали над парком, набережной и портили вид, уберут в каналы подземных коммуникаций, прокладкой которых рабочие занимаются уже сейчас.

Авторы проекта задумали установить бесплатные фонтанчики с питьевой водой на набережной, в парке и на пляже, чтобы отдыхающие могли освежиться в летний зной. Для того, чтобы это стало возможным, потребовалось выполнить дополнительные работы по прокладке новых сетей водоснабжения. Когда все подземные коммуникации будут готовы и убраны в землю, поверх них будет выложен «пирог» для новой брусчатки. Также готовится основание для расширения воркаут-площадки.

Параллельно, инженерами садово-паркового хозяйства и привлеченными экспертами- фитопатолагами анализируется фитосанитарное состояние растений. Ведется обследование всех деревьев-кустарников, разрабатывается адаптивный ассортимент пород.

«Мы максимально бережно отнеслись к десятилетиями растущим здесь раскидистым деревьям, ведь очень важно сохранить парк, в котором приятно будет отдохнуть в тени, полюбоваться морскими закатами. Планируем по итогам обследования зеленых зон сохранить для будущих гостей в неприкосновенности 99% полновозрастных деревьев. Предварительно мы нашли только два сухостоя, которые оставлять при реконструкции опасно для гостей прибрежного парка. Есть идея преобразовать их в арт-объект, создать еще одну точку туристического притяжения», - пояснила представитель ГК «Метрополис», инженер садово-паркового хозяйства Алеся Самилкина.

Кроме того, в рамках второго этапа реконструкции будет реализована новая концепция озеленения, которая разработана ландшафтными архитекторами. В планах создать массивы, садовые мэйзы (лабиринты) из вечнозеленых кустарников. В аллейных посадках будет выдержана вертикаль, которую зададут кипарисы, крупнолистные магнолии, вашингтонии, вековые тиссы. Размещенные группами цветущие лагерстремии индийские будут радовать своими роскошными букетами все лето. Цветники в стиле New Perennials, злаки разнообразных видов в сочетании с многолетниками, высаженные композициями на наиболее открытых площадках парка, создадут великолепные цветовые акценты. Сквозь парк будет продолжена сеть дорожек и тропинок, здесь появятся комфортные и красивые комплексы скамеек. Для создания нужной эстетической атмосферы, мачтовое освещение, привычные нам фонари на столбах, заменят на современные ландшафтные светильники.

Чтобы на пляже было не только приятно, но и безопасно находиться, к общему архитектурному стилю приведут расположенное на берегу административное здание. Здесь разместятся пункт полиции, медицинский кабинет, комната матери и ребенка, комфортные бесплатные туалеты.

После всех этих объемных и важных работ, уже в июне обновленный, ухоженный, современный парк и пляж будут готовы встретить первых гостей - жителей города и туристов.