Новый рекорд Гиннесс?

Брошь, принадлежавшая Морин Констанс Гиннесс станет топ-лотом ювелирных торгов Sotheby`s в Женеве.

Для знатоков драгоценных камней существуют условные обозначения, гарантирующие высокое качество камня.. и его баснословную цену. Голконда (если речь идет о бриллиантах), Бирма (для рубинов), Колумбия (изумруды) и Кашмир, который, означает происхождение сапфиров из района в Гималаях на севере Индии конца XIX века. Кашмирские сапфиры — одни из самых редких цветных драгоценных камней на планете. Они гораздо более редкие, чем, например, бриллианты категории D, а значит одни из самых дорогих.

После того, как оползень в регионе открыл в скалах залежи сапфиров, камни активно добывали всего пять лет с 1882 по 1887 год, после чего месторождение исчерпало себя. Несмотря на многочисленные попытки, никому с тех пор больше не удавалось восстановить источник. Так что этих камней глубокого василькового цвета в мире существует ограниченное количество. Как только эти камни появились на европейском рынке в конце XIX века, стало сразу понятно их качество, превосходившее качество сапфиров других месторождений.

Можно быть уверенным, что брошь с кашмирскими сапфирами, которую аукционный дом Sotheby`s представит на ювелирных торгах Magnificent Jewels 11 мая, станет редким шансом в ближайшие несколько десятилетий увидеть камни подобного качества и размера в продаже на аукционе. В этой броши 1930-х годов овальный кашмирский сапфир весом 55,19 карата, крупнейший в своем роде из когда-либо появлявшихся на аукционе, соседствует с еще одним того же происхождения весом 25,97 карата. Камень вытянутый, овальной формы, скорее всего гранили так, чтобы сохранить максимум веса от оригинального кристалла. Он наверняка привлечет внимание самых крупных коллекционеров, как частных, так и представителей ювелирной индустрии, заинтересованных в изменении огранки ради улучшения цвета камня.

Брошь принадлежала Морин Констанс Гиннесс, маркизе Дафферин и Ава, англо-ирландской светской даме и члену пивоваренной династии, чьим дедом был Эдвард Гиннесс, первый граф Айви, управляющий директор семейного бизнеса в конце 1800-х годов и богатейший человек Ирландии. Морин и ее сестры Айлин и Она были известны как «золотые девочки Гиннесс», видные члены лондонского общества, и именно Морин отличалась экстравагантной манерой одеваться. Окончив школу в Париже, она впервые предстала в обществе в 1925 году, трижды выходила замуж и была одной из первых женщин в совете директоров Guinness Brewery.

Происхождение украшения из важной коллекции всегда привлекает внимание коллекционеров, которым важен провенанс. Два сапфира в броши находились в коллекции семьи Гиннесс с конца XIX века, сразу после того, как их добыли. В брошь их установили в 1930-х годах. Так как брошь без клейма, специалисты Sotheby`s приписывают ее Cartier, так как в традиции у семьи Гиннесс было заказывать украшения именно у этих ювелиров. Эстимейт броши составил $2–3 млн.

Камни подобных размеров феноменально редки. С 2015 года на аукционах появлялись только десять кашмирских сапфиров весом больше 20 карат и лишь пять весом больше 30 карат, так что соседство этих двух общим весом больше 80 карат впечатляет.

В 2013 году аукционный дом продал серьги с парой кашмирских сапфиров Ришелье 26,66 и 20,88 карата и бриллиантами за $8,4 млн, что стало второй самой крупной суммой за украшения с сапфирами. Мировой рекорд принадлежит цейлонскому сапфиру в 392,52 карата, проданному за $17,6 млн на женевском аукционе Christie`s в 2014 году. Мировой рекорд стоимости за один кашмирский сапфир принадлежит камню огранки «подушка» весом 35,09 карата, установленному в кольцо и проданному за $7,4 млн на женевском аукционе Christie`s в мае 2015 года. А последний мировой рекорд в категории цены за карат принадлежит кашмирскому сапфиру весом 27,68 карата, оправленному в кольцо и проданному на гонконгском аукционе Sotheby`s в октябре 2015 года за $6,7 млн ($243,703 за карат).

Два колумбийских изумруда весом 80,45 и 104,4 карат предстанут на ювелирных торгах Sotheby's Magnificent Jewels 11 мая 2021 года Фото: Sotheby's

Сапфиры не единственные крупные камни, ожидаемые на аукционах этой весной. Торги Magnificent Jewels и Noble Jewels в Женеве 11 мая также включают грушевидный колумбийский изумруд весом 104,4 карата, цейлонские сапфиры весом 111,73 карата и 126,43 карата, и два бриллианта характеристик D Type IIa весом более 40 карат. Все камни происходят из важных и аристократических коллекций, точный провенанс которых пока держат в секрете.

Екатерина Зиборова