Эрмитаж «исследует» NFT-искусство

Эрмитаж проведет первую в России NFT-выставку. Как сообщается на сайте музея, экспозиция произведений искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов, будет представлена до конца года. Организаторы напомнили, что блокчейн-технологии стали новой формой закрепления права на подобные активы. Сам проект в Эрмитаже назвали «выставочным исследованием».

Как может выглядеть экспозиция и будет ли пользоваться популярностью? Арт-обозреватель “Ъ FM”Дмитрий Буткевич полагает, что организаторы пока сами не до конца могут ответить на эти вопросы.

«Эрмитаж и, вообще, Санкт-Петербург идут, высокопарно выражаясь, в авангарде развития современного искусства в России. Поэтому то, что они заинтересовались таким, наверное, довольно перспективным, но пока не очень понятным направлением, как продажа произведений искусства NFT-токенов, — это естественно. Эрмитаж достаточно мобилен и очень легко поворачивается к современному искусству.

А что это будет в реальности: будут ли это сожженые, оцифрованные или выставленные произведения, либо какие-то вещи, продажа или презентация которых будет происходить в режиме реального времени, тоже не совсем понятно.

Кроме того, по идее, для искусства NFT-эпохи это вещь, которая продана за токены или это работы, которые потенциально потом будут продаваться, я пока этого понять не могу. Конечно, это интересно, но насколько это перспективно, насколько это направление задержится в современном искусстве, пока я не могу предположить.

По поводу этой конкретной выставки, очень многое зависит от общественного мнения. Если в ближайшие месяцы мы будем постоянно рассказывать о том, как все новые и новые работы продаются или выставляются на этом рынке, то, конечно, люди пойдут на это посмотреть, потому что всякие новшества интересны. Тут, действительно, возникает масса вопросов. При этом эти вопросы возникают и по привозу этих произведений искусства, надо ли их страховать или не надо. Если они стоят денег, то их, конечно, надо страховать. Вопросов, действительно, гораздо больше, чем ответов. В реальности, мне кажется, что даже сами устроители пока еще не знают, как это будет выглядеть. Это идея такая», — отметил Дмитрий Буткевич.

Благодаря NFT-технологии резко активизировалась торговля цифровыми произведениями искусства и коллекционными предметами. Например, основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде токена почти за $3 млн.

Глава Tesla Илон Маск собирался выставить на торги музыкальный трек. За лот предлагали $69 млн, но бизнесмен в итоге передумал.

Примерно за ту же сумму с аукциона ушла картина «5000 дней» современного художника под псевдонимом Beeple. Пока это рекорд для NFT-произведений.

Но вряд ли выставки с подобными экспонатами заинтересуют широкую публику и станут повсеместным явлением, считает директор Аукционного дома Art Sale info Константин Бабулин: «Это будет какая-то копия изображения, либо на мониторе нам будут показывать, либо в виде фотографий. В этом я и вижу главный затык всего этого направления — пока не понятно, что, собственно, мы смотрим. И это ведь уже было: в метро устраивались какие-то выставки произведений известных классиков в виде фотографий. И что, это привлекло какое-то особое внимание?

На самом деле мы ходим на выставки не на форматы и не на технику воспроизведения, мы ходим на имена, то есть если это будет выставка Врубеля или Шишкина, или Серова, а уж, тем более Пикассо и так далее, люди пойдут.

В каком она будет формате, оригинальные или не оригинальные произведения, — это, безусловно, имеет значение. То есть если это выставка фотографий известных художников, это сразу совсем неинтересно. Поэтому здесь, по большому счету, хайп. Это привлечет внимание какое-то, публика придет, скорее всего, останется разочарованной, потому что ничего интересного она там не увидит с точки зрения имен.

Можно говорить, что другие выставочные комплексы, может быть, подхватят эту волну как модное увлечение, как в свое время модно было перформансы. Что-то мы не очень слышим сейчас про них на выставках. Просто чаще всего это смотреть скучно».

В России самым дорогим NFT-произведением искусства пока остается работа художника Покраса Лампаса: токен с изображением каллиграфити на стене гидроэлектростанции купили за $29 тыс.

Григорий Колганов