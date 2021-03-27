Как сложилась дальнейшая судьба Гастона Минса

После выхода из тюрьмы Минс сумел убедить Ральфа Исли, директора Национальной гражданской федерации (National Civic Federation, NCF), представляющей интересы крупного бизнеса, что может раскрыть действующую в США подпольную коммунистическую организацию. При этом Минс заявил, что работает на главу ячейки ОГПУ в Соединенных Штатах Нельса Йоргенсона, доверившего ему хранение 16 чемоданов с документацией, содержащей все подробности советского шпионажа. Вице-президент NCF в письме президенту Герберту Гуверу сообщил о существовании «подпольной коммунистической организации, получающей крупные суммы денег от знаменитого криминального ОГПУ и работающей под его управлением». Расследование Минса было одобрено на самом верху.

В ходе этого расследования Минс постоянно получал крупные суммы якобы на взятки советским агентам, был якобы похищен, путешествовал по Мексике. Но никаких чемоданов с секретными документами найдено не было, главные советские агенты «были убиты». За три года «расследования» Минс получил от NCF $286 982. Кроме того, он брал деньги «за защиту» с американцев, которым якобы угрожали советские агенты.

После «борьбы с советской угрозой» Минс начал новую аферу. После похищения 20-месячного сына знаменитого американского летчика Чарльза Линдберга в 1932 году он связался с друзьями семьи Линдберг и заявил, что поможет вернуть ребенка за вознаграждение. Получив $104 тыс., он потребовал еще $35 тыс. Друзья семьи Линдберг, заподозрив жульничество, сообщили о происходящем в ФБР. Гастон Минс был арестован и в 1932 году и приговорен к 15 годам тюрьмы. Затем срок заключения был увеличен до 17 лет. В 1938-м Гастон Минс скончался в тюрьме.