27 марта, суббота
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Как сложилась дальнейшая судьба Гастона Минса

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После выхода из тюрьмы Минс сумел убедить Ральфа Исли, директора Национальной гражданской федерации (National Civic Federation, NCF), представляющей интересы крупного бизнеса, что может раскрыть действующую в США подпольную коммунистическую организацию. При этом Минс заявил, что работает на главу ячейки ОГПУ в Соединенных Штатах Нельса Йоргенсона, доверившего ему хранение 16 чемоданов с документацией, содержащей все подробности советского шпионажа. Вице-президент NCF в письме президенту Герберту Гуверу сообщил о существовании «подпольной коммунистической организации, получающей крупные суммы денег от знаменитого криминального ОГПУ и работающей под его управлением». Расследование Минса было одобрено на самом верху.

В ходе этого расследования Минс постоянно получал крупные суммы якобы на взятки советским агентам, был якобы похищен, путешествовал по Мексике. Но никаких чемоданов с секретными документами найдено не было, главные советские агенты «были убиты». За три года «расследования» Минс получил от NCF $286 982. Кроме того, он брал деньги «за защиту» с американцев, которым якобы угрожали советские агенты.

После «борьбы с советской угрозой» Минс начал новую аферу. После похищения 20-месячного сына знаменитого американского летчика Чарльза Линдберга в 1932 году он связался с друзьями семьи Линдберг и заявил, что поможет вернуть ребенка за вознаграждение. Получив $104 тыс., он потребовал еще $35 тыс. Друзья семьи Линдберг, заподозрив жульничество, сообщили о происходящем в ФБР. Гастон Минс был арестован и в 1932 году и приговорен к 15 годам тюрьмы. Затем срок заключения был увеличен до 17 лет. В 1938-м Гастон Минс скончался в тюрьме.

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