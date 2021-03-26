На Кубани трое сотрудников полиции осуждены за избиение задержанных

Белореченский районный суд Краснодарского края признал троих сотрудников районного отдела МВД виновными в превышении полномочий и назначил каждому их них наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии общего режима, сообщили пресс-служба краевого суда и следственное управление СКР по краю. Как следует из приговора, полицейские применяли незаконные методы воздействия к задержанным.

На сайте Белореченского райсуда указано, что подсудимыми по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) являются Валерий Гребенкин, Роман Калачев и Артем Смирнов. Дело в отношении полицейских расследовало следственное управление СКР по краю. По данным СКР, в феврале 2019 года подсудимые, являясь оперуполномоченными отдела уголовного розыска ОМВД России по Белореченскому району, при проверке обстоятельств угона автомобиля заставляли двоих местных жителей признаться в преступлении. В ходе бесед с задержанными полицейские запугивали граждан и избивали их. Подсудимые не признали вину, они были взяты под стражу в зале суда после провозглашения приговора. Подсудимым назначено дополнительное наказание в виде запрета службы в правоохранительных органах на срок 2 года.

Анна Перова, Краснодар