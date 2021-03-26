В Ульяновской области общее количество заражений COVID-19 превысило 55 тысяч

По данным регионального управления Роспотребнадзора (РПН), общее количество заражений COVID-19, зафиксированных в Ульяновской области с момента начала пандемии, в пятницу составило 55192 случая (с учетом данных по Димитровграду, который находится под контролем ФМБА). Это составляет 4,49% от общей численности населения региона.

По этому показателю Ульяновская область находится на 14-м месте (на первом – Москва, где максимальное количество заражений – 8,15% от численности населения, на последнем, с наименьшим объемом заражений, Татарстан, где этот показатель равен 0,49%. В соседней Самарской области общее количество заражений составляет 1,71% от численности населения региона). Суточный прирост заражений в Ульяновской области – 108 случаев, суточный прирост из расчета на 100 тыс. населения (один из основных показателей для РПН) – 8,78, по России этот показатель в пятницу был на уровне 6,24. Коэффициент распространения инфекции за сутки увеличился с 0,97 до 0,99 (замедлилось снижение уровня распространения инфекции).

Количество смертей от COVID-19 за сутки увеличилось на 8 случаев и составило за весь период пандемии 943 случая – 1,88% от количества зараженных (по России этот показатель равен 2,16%, в Москве – 1,61%).

Всего выздоровевших за период пандемии – 49783 человека (98,73% от количества заражений, это лучший показатель по ПФО).

Основной прирост заражений в регионе происходит в Ульяновске, где за сутки прирост составил 72 случая, общее количество заражений за период с начала пандемии составило в пятницу 28992 случая (4,62% от численности населения города). Хуже всего ситуация в Ленинском районе города, где общее количество заражений выросло до 6,54% (суточный прирост – 24 случая). В Железнодороджном районе этот показатель составляет 4,96% (+10), в Засвияжском – 4,29% (+20). Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска – 3,76% (+18).

Сергей Титов, Ульяновск