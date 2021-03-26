СКР в Ярославле проверяет сообщение об изнасиловании в эфире трэш-стрима

В Ярославле проводится проверка по факту опубликованного трэш-стрима в социальной сети TikTok, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

По данным пресс-службы, ранее в социальной сети TikTok двое совершеннолетних людей провели онлайн-трансляцию. Молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру своей знакомой. В СМИ и соцсетях появилась информация, что 30-летняя хозяйка квартиры находилась в соседней комнате. Женщину якобы изнасиловали.

В следственном управлении пояснили, что в настоящее время видеозаписи трэш-стрима удалены, но его фрагменты сохранились в социальных сетях.

«По информации, опубликованной в сети интернет о возможных противоправных действиях в отношении женщины - жительницы города Ярославля, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— рассказали в пресс-службе, уточнив, что все участники инцидента установлены и являются совершеннолетними.

Дарья Сабаева