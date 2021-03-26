Следствие собрало голоса свидетелей

Суды отказались выпустить из тюрьмы нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича, обвиняемого в сотрудничестве с признанной нежелательной в РФ «Открытой Россией». Поводом для продления срока ареста следствие считает угрозу свидетелю и взяло под защиту новых трех свидетелей, которым также якобы поступали телефонные звонки. При этом обвиняемый сидит в СИЗО уже третий месяц, а независимые эксперты считают, что голос на записи ему не принадлежит. Защита считает, что доказательства по делу сфальсифицированы и что перед нижегородским следствием поставили задачу любыми способами создать судебную практику по уголовной статье о деятельности в РФ организаций, признанных нежелательными.

Московский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста коммерсанта и вискария местного храЛММа (сатирическая церковь Летающего макаронного монстра) Михаила Иосилевича. Напомним, его обвинили в сотрудничестве с «Открытой Россией» по ст. 284.1 УК РФ. Поводом для преследования бизнесмена стали предвыборные тренинги движения «Голос» в принадлежащем бизнесмену кафе «То самое место» осенью прошлого года. Следствие связало «Голос» с движением «Объединенные демократы», которое считает проектом «Открытой России» Михаила Ходорковского по поддержке независимых кандидатов.

По версии следствия, предоставив «Голосу» помещение под обучение наблюдателей на выборах, Михаил Иосилевич посягнул на основы конституционного строя. При этом в движении «Голос» официально отрицают какую-либо связь с «Открытой Россией», а защита настаивает, что следствие использовало в виде доказательства опечатку издания Znak.com. В подводке к интервью с координатором «Объединенных демократов» вместо Новгородской области по ошибке была указана Нижегородская. На прошлой неделе по делу Михаила Иосилевича прошли обыски в офисах «Открытой России» и «Объединенных демократов», а также редакциях «МБХ-медиа» в Москве и Петербурге. Адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, впрочем, счел дело Михаила Иосилевича формальным поводом для нейтрализации очередного онлайн-форума независимых муниципальных депутатов.

Находящегося под следствием нижегородца арестовали в январе за звонок с угрозой, который поступил свидетелю по уголовному делу Ярославу Грачу.

Следствие решило, что этот звонок совершил Михаил Иосилевич. Его адвокаты доказывали, что этот звонок был из онлайн-конференции с участием украинского пранкера Евгения Вольнова. Один из участников позднее заявил, что угроза поступила от него, а обвиненный не участвовал в этой конференции. Однако привлеченные ФСБ эксперты сочли, что на записи звучит голос именно Михаила Иосилевича.

В очередном ходатайстве следователь СУ СК попросил суд продлить коммерсанту арест на месяц, чтобы провести повторные компьютерно-технические экспертизы. Следователь также рассказал о трех новых свидетелях, которым также поступали угрозы и которым была предоставлена госзащита. Их имена названы не были, а отвечая на вопросы адвокатов, следователь не исключил, что свидетелям мог звонить Михаил Иосилевич. Это сильно удивило находящегося в СИЗО арестанта.

«Доводы следствия о том, что я угрожал еще трем свидетелям — настоящее издевательство. И представлять доказательства следствие отказывается»,— негодовал предприниматель.

Он сослался на то, что заказанное экспертам ФСБ исследование голосов на записи звонка Ярославу Грачу опровергли три независимых заключения специалистов, в том числе профессора ННГУ имени Лобачевского Елизаветы Колтуновой. «Аргумент, что четыре свидетеля находятся под государственной защитой, это повод меня выпустить, а не содержать в тюрьме. Все же свидетели надежно защищены, никто им не угрожает. Меня третий месяц держат в СИЗО абсолютно ни за что. Суд не слышит аргументов моих адвокатов, отказываясь приобщать заключения экспертов и доказательства моего алиби. Это крайне безобразное судопроизводство»,— пожаловался Михаил Иосилевич.

Адвокат Татьяна Козырева заявила о фальсификации доказательств. По ее словам, в протоколе о привлечении к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации указана неверная дата рождения Михаила Иосилевича, и в отношении него этот документ законно составлен быть не мог, так как предприниматель в то время отдыхал в Валенсии, в Нижнем Новгороде его не было. Напомним, что уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ возбуждается после составления двух административных протоколов. По словам защитника, эксперты ФСБ, сравнивавшие голоса, не имели должной квалификации и опыта, поэтому профессор Елизавета Колтунова признала их заключение необоснованным и незаконным. Защитники просили приобщить заключения независимых экспертиз и запись пранкера с признанием о непричастности Михаила Иосилевича к звонку. Однако суд отказал им в этих ходатайствах.

Обвиняемый, которому в суд вызывали скорую из-за плохого самочувствия, категорически не признал вины и назвал обвинение абсурдным.

По словам Михаила Иосилевича, по вмененной ему статье нет приговоров с реальным лишением свободы, и его незаконно держат в СИЗО. «Мне грозит штраф, это знают и следствие, и прокурор. Они уже арестовали мои деньги, чтобы списать их в качестве штрафа. При этом меня лишают свободы, не заводя отдельное уголовное дело об угрозах, видимо, понимая отсутствие перспектив»,— сообщил арестованный предприниматель. Адвокаты сообщили, что политологическая экспертиза, призванная доказать связь «Голоса» с «Открытой Россией», до сих пор не готова, поскольку следствие не может найти эксперта, способного доказать эту связь. «От руководства Следственного комитета я услышала, что в Нижнем Новгороде не успели создать практику по ст. 284.1 УК РФ, и эту ошибку надо исправить»,— сообщила Татьяна Козырева, добавив, что у следствия нет никаких претензий к представителям «Голоса», проводившим тренинги в кафе. Суд к доводам защиты не прислушался и продлил Михаилу Иосилевичу срок содержания под стражей до 28 апреля.

А в пятницу Нижегородский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на предыдущее продление срока ареста предпринимателю.

Роман Рыскаль