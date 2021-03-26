Есть ли в центре альтернатива старому жилому фонду

Традиционно престижным считается жилье, которое находится в историческом центре города. Жизнь в центре буквально кипит — здесь расположены офисы крупнейших фирм, главные ВУЗы республики, театры и кинотеатры, множество различных кафе и ресторанов. Центр — это один из самых красивых районов Уфы. В последние годы много средств вложено в его реконструкцию, что, несомненно, положительно сказалось на облике района.



А вот с жилым фондом в центре не все просто. Большая часть расположенных здесь зданий построена еще в советские времена. Проходные дворы, старые подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Да и денег в ремонт квартиры придётся вложить не мало. Есть ли альтернатива устаревшим сталинкам и тесным хрущёвкам в самом популярном районе города нам рассказал Рамаз Шенгелия, руководитель направления по продажам строящегося жилья АН «Новые этажи».

— Жизнь в центре выбирают те, кто ценит время и комфорт: утром и днем отсюда легко можно добраться до любой деловой встречи, а вечером — поужинать и прогуляться среди знаковых достопримечательностей. Здесь всё рядом. Поэтому спрос на жилье в центре всегда держится на устойчивом уровне, а цены уверенно растут. По моему опыту доля покупок квартир в ипотеку составляет более 70% и большинство из них приходятся на ипотечную программу с государственным субсидированием, которая распространяется только на квартиры от застройщиков. Но к сожалению, в центральном районе всё меньше остаётся места для застройки и выбор среди новых жилых комплексов не так велик, как хотелось бы. На сегодняшний день в Уфе строится порядка 60 жилых комплексов всего 13 из которых располагаются в историческом центре. Если говорить про жилые комплексы бизнес-класса, то тут выбор и вовсе сужается до 3. Один из наиболее востребованных — это ЖК Grand&Grand, на улице 50 лет Октября.

По словам эксперта ЖК Grand&Grand является высоко востребованным среди покупателей. Всего за 4 месяца после старта продаж в секции Б было продано более 70% квартир. Это объясняется достоинствами проекта — удобная локация, развитая внешняя инфраструктура, благоустроенная внутренняя территория, удобные планировочные решения, стильные и современные дома, в строительстве используются только качественные и долговечные материалы.

— Что касается инвестиций, то покупатели, вошедшие в проект на старте, в рекордные сроки могли получить прирост к цене своих объектов около 20%. Комплекс очень быстро растёт в стоимости, при этом мы видим, что волна спроса не уменьшается. И несмотря на то, что на данный момент в продаже около 150 доступных квартир спрос превышает предложение.

Недавно ГК «Первый Трест» выпустила в продажу очередной пул квартир, в том числе и лимитированную серию планировочных решений уютных двухкомнатных квартир евро формата. По информации на сайте застройщика в комплексе доступны, как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.

— Также важно отметить, что возведение комплекса по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» гарантирует полную безопасность покупки квартиры даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Купить квартиру в жилом комплексе Grand&Grand можно в ипотеку от 4,5% от ведущих банков, в рассрочку до 6 месяцев* или с использованием материнского капитала.

Кроме того, можно воспользоваться еще одной льготной программой — «Военная ипотека».

Секция Б в жилом комплексе Grand&Grand уже полностью возведена и на сегодняшний день идёт установка оконных блоков, не менее активно строятся и секции А, В и Г. Стоит отметить, что следить за строительством вы можете через онлайн камеры на сайте застройщика 1trest.ru.

Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ и входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Возводит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (информация дана на 26.03.2021 г.).

Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.

Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.