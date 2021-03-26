Присяжные признали экс-полицейского виновным в покушении на сбыт наркотиков

В Нижнем Новгороде коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении бывшего оперуполномоченного полицейского управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) Вадима Белова. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции. Итоговое решение суд огласит на заседании 31 марта.

Ранее присяжные оправдали бывшего полицейского. Однако сторона обвинения подала апелляционную жалобу в областной суд, посчитав, что в ходе судебного разбирательства сторона защиты допустила нарушения законодательства и оказывала воздействие на присяжных заседателей. Нижегородский областной суд поддержал эти доводы и отменил оправдательный приговор.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Приволжье” «Наркополицейский отбился от синтетики».

Анастасия Еремина