Комиссия ПЗЗ отложила решение вопроса о смене зонирования участка на Вышке II

Сегодня на заседании комиссии по землепользованию и застройке Пермского городского округа обсудили результаты прошедших в феврале публичных слушаний по проекту жилой застройки на Вышке II.

Компания «УралГеоДевелопмент» планирует застроить жильем территорию, ограниченную улицами Целинной и Кузнецкой. По предварительной концепции, представленной Институтом регионального и городского планирования, предполагается, что на участке 228 тыс. кв. м появятся несколько жилых домов общей площадью 159,7 тыс. кв. м, встроенный детский сад на 150 мест, торговый комплекс и парковая зона. Для реализации проекта девелопер просит установить на интересующих его участках подзону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой в 10 и 16 этажей и повысить коэффициент плотности застройки до 2,3 и 3,5.

На публичных слушаниях местные жители просили также предусмотреть в микрорайоне новую школу, помимо кадетской и гимназии №7, либо возвести новый корпус гимназии №7.

Представитель Института планирования сообщила, что в результате проведенных расчетов, строительство школы там не требуется.

Ряд членов комиссии по ПЗЗ обратили внимание на то, что по нормативу в близлежащих школах достаточно свободных мест, однако по факту учебные заведения переполнены. «Новое жилье усугубит эту проблему», — отметил проектировщик Александр Сушков.

Начальник департамента градостроительства Перми Мария Норова пояснила, что при данных расчетах можно опираться только на норматив, так как фактическая заполненность образовательных учреждений — «плавающий» показатель и через несколько лет, когда жилье достроят, может быть совсем другим.

Председатель правления пермской организации Союза архитекторов Владислав Новинский предложил вынести проект на градостроительный совет, отметив, что территория планируемой застройки достаточно большая, и вопрос требует серьезного обсуждения.

По итогам обсуждения комиссия по ПЗЗ признала прошедшие слушания состоявшимися, но решение по смене зонирования территории принимать не стала. Члены комиссии перенесли рассмотрение вопроса на следующее заседание, а также попросили мэрию рассмотреть возможность вынести проект «УралГеоДевелопмент» на градсовет.