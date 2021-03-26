Чистая прибыль Ак Барс банка в 2020 году упала до 4,5 млрд рублей

Чистая прибыль Ак Барс банка по итогам 2020 года составила по МСФО 4,5 млрд руб., что на 3,1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чистый процентный доход банка до создания резервов вырос на 6,1%, до 14,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 3,7 млрд руб., что на 11% больше, чем годом ранее. При этом процентные доходы упали на 4,8%, сократившись до 33,7 млрд руб. а процентные расходы снизились на 11,8%, до 19 млрд руб.

Активы банка по итогам 2020 года составили 574 млрд руб. Они показали прирост на 4% за счет наращивания кредитного портфеля, увеличения остатка денежных средств и средств в других банках. Совокупный кредитный портфель вырос на 2%, до 238,4 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель показал падение до 137,3 млрд руб., а розничный увеличился до 122 млрд руб.

"Ъ-Казань"