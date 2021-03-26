В Ростов-на-Дону поступило еще 10,6 тыс. доз вакцины от коронавируса

В медучреждения Ростова-на-Дону поступила новая партия вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего получено 10,6 тыс. новых доз.

По данным администрации, ранее заявки на прививку оставили более 9 тыс. человек. Всего первый этап вакцинации за всю прививочную кампанию прошли порядка 40 тыс. ростовчан, второй — порядка 31 тыс.

В Ростове-на-Дону работают 37 прививочных кабинетов, девять из них расположены в торговых центрах и универмагах. С подробным расписанием работы мобильных пунктов можно ознакомиться на сайте администрации.

Кристина Федичкина