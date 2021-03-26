Экс-министр сельского хозяйства Прикамья может возглавить «Камтэкс-Химпром»

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева приступит к исполнению обязанностей гендиректора АО «Камтэкс-Химпром» с понедельника 29 марта. Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на собственные источники. Получить комментарий Оксаны Бредневой не удалось, она не ответила на звонок по известному редакции номеру телефона.

Оксана Бреднева руководит региональным минсельхозом с июня 2019 года до 26 марта 2021 года. До прихода на госслужбу госпожа Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах, в том числе возглавляла «Камтэкс-Химпром».