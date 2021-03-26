Арестован глава администрации Пензенского района

В Пензе суд избрал меру пресечения главе администрации Пензенского района Сергею Козину, который обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также главе администрации Алферьевского сельсовета Александру Есенкову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как писал "Ъ", глава администрации Пензенского района, предположительно, получил от руководителя одной из коммерческий организаций 200 тыс. руб. за решение вопросов, связанных с изменением границ земельного участка на территории Пензенского района. Глава сельсовета якобы выступил посредником при передаче взятки.

Суд избрал господину Козину меру пресечения в виде заключения под стражу, господину Есенкову — в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«По месту жительства и работы чиновника, получившего взятку, проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и документация, касающаяся его служебной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай