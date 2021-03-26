В Ярославской области перед паводком проверяют гидротехнические сооружения

В Ярославской области в преддверье весеннего паводка началась проверка состояния гидротехнических сооружений (ГТС), сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В департаменте уточнили, что в настоящий момент обследование прошли четыре объекта. Всего на территории Ярославской области установлено более 50 ГТС.

Были проверены гидротехнические сооружения в Тутаевском, Даниловском и Некрасовском районах, а также в городе Ярославле. По данным департамента, все обследованные сооружения готовы к приему и пропуску паводковых вод в период весеннего половодья.

Обследование сооружений, согласно утвержденному плану, проводит межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента, главного управления МЧС России по Ярославской области, и специалисты регионального отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового управления.

По словам директора департамента Дмитрия Пенькова, в Ярославской области на особом контроле находятся очистные сооружения и пруды–накопители отходов на территории ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева».

«На предприятии создана комиссия по организации подготовки пропуска паводковых вод, реализуется план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время паводка»,— пояснил господин Пеньков.

Дарья Сабаева