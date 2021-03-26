Борский мост планируют закрыть на капремонт весной 2022 года Движение машин организуют по Волжскому мосту

Капитальный ремонт Борского моста может начаться весной 2022 года, сообщил “Ъ-Приволжье” источник в министерстве транспорта Нижегородской области. По словам собеседника издания, общий срок капитального ремонта может составить четыре-пять месяцев.

Длительность проведения работ связана с необходимостью полностью заменить гидроизоляционное покрытие моста. В министерстве считают, что рациональнее на это время перекрыть движение по Борскому мосту и направить его на новый Волжский мост.

В этом году минтранс планирует сделать дефектовку, схему организации дорожного движения и рассчитать стоимость работ.

Ранее на «Время Н» появилась информация о том, что сейчас подготовлено техническое задание на разработку проектной документации на капитальный ремонт моста, которое согласовывает региональный минстранс.

Александра Викулова