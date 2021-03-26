Только треть предпринимателей смогли получить господдержку во время пандемии

В Челябинской области только треть представителей бизнеса, имевших право на государственную поддержку во время пандемии коронавируса, смогли ее получить. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей региона Александр Гончаров на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

«Согласно опросам, меры финансовой поддержки распространялись только на треть предприятий малого и среднего бизнеса. Из них только треть смогла ими воспользоваться. К сожалению, не получилось добиться расширения списка пострадавших отраслей без привязки к ОКВЭД. Мы предлагали распространить меры на предприятия при падении выручки более чем на 30%, но это не прошлом. Кризисные явления сохраняются. Не все отрасли, например гостиничный бизнес, общепит, туризм, восстановились полностью. Прибыль снизилась, цены выросли, поток клиентов упал в разы»,– сообщил господин Гончаров. По его словам, в ходе опроса в феврале этого года до 25% организаций малого и среднего бизнеса сообщили о снижении выручки более чем на 30% в 2020 году. Также бизнес-омбудсмен напомнил, что в прошлом году число субъектов МСП в Челябинской области сократилось на 4,7%.

Александр Гончаров рассказал, что в 2020 году получил рекордное количество обращений. Традиционное наибольшее число жалоб было связано с вопросами незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, уголовного преследования бизнесменов, создания административных барьеров. Кроме того, наиболее актуальными остаются вопросы земельных и имущественных отношений, а также налогооблажения. Количество возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей в 2020 снизилось в полтора раза – с 411 в 2019 году до 266 в 2020-м. По словам господина Гончарова, это минимум за последние шесть лет. Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе отметил, что в прошлом году в связи с пандемией количество плановых проверок бизнеса снизилось на 70%, но суммарное взыскание штрафов выросло. «Это теперь целая индустрия сбора денег. На мой взгляд, никакой реформы контрольно-надзорной деятельности не происходит, поскольку мы видим, давление на бизнес как оно было, так и есть»,– заявил Александр Гончаров. В целом, по его словам, положительные изменения происходят, но не так быстро как хотелось бы.