На Ставрополье СК проверяет сообщение об избиении ребенка в детском саду

Следователи начали проверку после сообщения о том, что в одном из детских Георгиевска воспитатель избил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители выявили видео, на котором женщина рассказала, что в детском саду воспитатель избил ее сына. «Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева