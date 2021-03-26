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На Ставрополье СК проверяет сообщение об избиении ребенка в детском саду

Следователи начали проверку после сообщения о том, что в одном из детских Георгиевска воспитатель избил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители выявили видео, на котором женщина рассказала, что в детском саду воспитатель избил ее сына. «Следователи СКР дадут уголовно-правовую оценку действиям работников детского сада, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в дошкольном образовательном учреждении»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева


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