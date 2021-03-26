В Новосибирской области кратно выросло производство круп и баранины

В первые два месяца 2021 года в Новосибирской области в разы выросло производство отдельных видов агропромышленной продукции, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза со ссылкой на данные Новосибирскстата.

Так, в январе-феврале круп произведено в 6,6 раза больше, чем за два первых месяца 2020 года, охлажденной баранины — в 2,3 раза. Не так заметно — на 18% — увеличился выпуск замороженной свинины. Производство говядины осталось примерно на уровне прошлого года.

Молокоперерабатывающие предприятия за тот же период увеличили выпуск молока на 61%, сухого молока и сливок — на 49%, сыров и сливочного масла — примерно на 16%.

Кроме того, в регионе в 1,8 раза вырос вылов пресноводной рыбы — за январь-февраль ее произведено почти 1,2 тыс. т.

Дарья Решетникова