В Ярославской области снимают еще часть ограничений по COVID-19

С конца следующей недели в Ярославской области планируется послабление части ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В частности, по решению областного оперативного штаба, загрузка залов концертных, цирковых и театральных организаций, а также демонстрационных залов в зоопарке будет увеличена с 50% до 75%. По данным пресс-службы, решение согласовано с Роспотребнадзором.

В Ярославской области в связи со стабилизацией эпидемической обстановки уже снят ряд ограничений. С 3 марта разрешено с полной загрузкой работать гостиницам. С 4 марта режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет носит только рекомендательный характер. Однако в регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим.

Алла Чижова