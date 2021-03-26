Ярославские судостроители выпустили продукции на 14.5 млрд рублей

В Ярославской области в 2020 году объем отгруженной продукции предприятиями судостроительной отрасли составил около 14.5 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Перспективы развития судостроительной отрасли Ярославской области обсудили 26 марта губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

По словам главы региона, объем отгруженной продукции по сравнению с 2019 годом вырос более чем в полтора раза. Алексей Рахманов пояснил, что предприятие ПАО «ОДК-Сатурн» является ключевым поставщиком по кораблям первого ранга.

«Произведенный на предприятии дизель-газотурбинный агрегат уже установлен на фрегат “Исаков”, в ближайшее время начнутся его ходовые испытания. В дальнейшем агрегатами будет комплектоваться целая серия кораблей первого и второго ранга, которые являются нашим традиционным набором. Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения и будем рады, если предприятия, расположенные здесь, встроятся в нашу производственную цепочку»,— отметил господин Рахманов.

В настоящий момент на территории Ярославской области функционируют пять судостроительных предприятий: АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск), ПАО «Ярославский судостроительный завод» (Ярославль), ООО «Рыбинская верфь» (Рыбинск), ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск) и ООО «Паритет-Центр» (Ярославль). На судостроительных предприятиях работают более 3 тыс. человек.

Дарья Сабаева