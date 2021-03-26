Дебиторку Краснодарской промышленной компании продают за 650 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Краснодарская промышленная компания» Ольга Одина объявила о старте открытых торгов по реализации дебиторской задолженности банкрота. На торги по начальной цене 650 млн руб. выставлены права и обязанности компании, возникшие на основании контракта, заключенного между ООО «Краснодарская промышленная компания» и фирмой SGK Aufbereitungstechnik GmbH (Германия), говорится в сообщении ЕФРСБ.

По данным документов Арбитражного суда Краснодарского края, в июне 2014 года ООО «ВПК-Юг» обратился в краевой арбитраж с заявлением о признании ООО «Краснодарская промышленная компания» банкротом. В судебном заседании представитель заявителя просил открыть в отношении общества конкурсное производство, а представитель должника не возражал против этого. Представитель уполномоченного органа пояснил тогда, что задолженность должника перед бюджетом составляет более 2 млн руб. Основанием для обращения заявителя в суд послужило наличие задолженности в размере 220 тыс. руб. В августе 2014 года Краснодарская промышленная компания была признана банкротом, в отношении нее были введены конкурсные процедуры.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарская промышленная компания» зарегистрирована в хуторе Привольном Белореченского района Краснодарского края в 2007 году. Ее основной профиль – «добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев». Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. 100% уставного капитала принадлежит Сергею Крецулу. Опубликованные в системе данные констатируют только убыток компании: в 2014 году – 27,9 млн руб., в 2016 году – 540 млн руб., 2017 году – 479 млн руб. Кредиторская задолженность общества на конец 2015 года (последние данные) составляла почти 128 млн руб.

Дмитрий Михеенко