В воскресенье, 28 марта, международный аэропорт «Курумоч» перейдет на весенне-летнее расписание, сообщает пресс-служба аэропорта.

«В три аэропорта московского авиаузла будут совершаться до 15 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург будут выполняться до 4 рейсов в день. Из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города России»,– сказано в сообщении.

Увеличится количество рейсов на российские курорты – в Симферополь и Сочи полеты будут каждый день. Вновь появятся рейсы в Анапу. Полеты в турецкую Анталью будут выполнять авиакомпании Azur Air, «Уральские авиалинии», Nordwind, Royal Flight, Red Wings, IFly, «Россия», и новый перевозчик – авиакомпания «Ямал». Рейсы запланированы ежедневно. Кроме того, туристы смогут отправиться из Самары в Даламан и Бодрум. Появятся рейсы в Ларнаку (Кипр) и Каир (Египет). Еще одно новое направление – Тамчы (международный аэропорт Иссык-Куль, Киргизия).

Сабрина Самедова