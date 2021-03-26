В этом году исполнилось 15 лет с момента введения процедуры банкротства в отношении оборонного ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». С этого момента выдвигалось множество вариантов относительно его имущества, в том числе и продажи части территории завода под застройку. О своем видении ситуации “Ъ-Прикамье” рассказал Лев Шляпин, назначенный конкурсным управляющим ФГУП несколько месяцев назад.

— Территория первой промышленной площадки завода была названа в качестве одной из перспективных площадок для застройки. Как вы относитесь к этой идее, и насколько она вообще реализуема?

— Когда я в конце осени прошлого года приступил к исполнению обязанностей конкурсного управляющего, то возможность частичной застройки этой территории действительно рассматривалась. Для этого прорабатывался вариант выделения под застройку участков, которые не задействованы в производстве. Предполагалось, что участники торгов по реализации имущества первой площадки будут исходить именно из желания реализовать девелоперский проект. После того как я ознакомился с текущим положением дел, то понял, что этот вариант нереализуем и с точки зрения сроков конкурсного производства, и с точки зрения затрат на эти мероприятия. Более того, я считаю, что завод им. Дзержинского является полностью работоспособным предприятием и должен продолжать свою производственную деятельность, тем более что возможности для этого есть. Я изложил свою точку зрения представителям правительства региона, Минпромторга РФ и мажоритарного кредитора завода из ФНС. Все они полностью поддержали мое предложение о том, что завод должен продолжать работу. Поэтому задачи продавать первую площадку под застройку больше нет.

— Вы говорили об экономической нецелесообразности застройки. Почему пришли к такому выводу?

— Если теоретически предположить, что мы хотим реализовать часть территории под застройку, то нужно учитывать ряд чрезвычайно важных моментов. Во-первых, с учетом сохранения производства на части территории, выделенные земельные участки в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и требованиями к охранным зонам останутся землями промышленного назначения. В итоге это не приведет к росту их стоимости, то есть «раздробленная» площадка будет стоить ровно столько же, сколько весь ее имущественный комплекс в целом. Так что для должника никакого экономического смысла идти на такой шаг нет. Более того, заводу придется понести и ряд других затрат при подготовке этого проекта. Например, в этом случае предприятие будет вынуждено устанавливать новое ограждение для занятой производством территории. Мы посчитали, что 100 м ограждения, с учетом существующих норм и требований, обойдется в 3 млн руб., а его необходимо будет установить на протяжении нескольких километров.

И еще момент. Важно учитывать, что земельные участки не находятся в собственности предприятия, оно их арендует. Поэтому покупатель, который приобретет имущество завода, должен будет еще и выкупить эти участки по рыночной цене. К тому же необходимо учитывать и затраты на демонтаж промышленных сооружений, а также рекультивацию земли. Конечно, возможно сделать все, что не противоречит законам физики, но и для гипотетического инвестора застройка этой территории, я уверен, не будет экономически целесообразной.

— Возможно ли перенести все производство предприятия на вторую площадку?

— Нет, это нереально. На второй площадке расположены технологические линии, на которых ведется работа со взрывоопасными веществами. Разместить там что-то еще не получится.

— А в связи с чем могла появиться информация о планах по застройке территории завода?

— Когда я увидел публикации, что на первой площадке планируется построить 400 тыс. кв. м жилья, то очень удивился. Думаю, на каком-то уровне эта информация была неправильно интерпретирована, так как у руководства региона планов застройки территории завода, как мы выяснили, нет. В данном случае, судя по всему, речь идет не о первой промплощадке, а о территории соседнего с нами АО «Пермский мясокомбинат». Насколько я понимаю, деятельность предприятия на этой площадке остановлена, идет снос производственных зданий. Слышал, что эта земля выставлена на продажу под застройку и уже якобы готовится сделка с неким инвестором. Но не могу сказать, с каким, так как просто не в курсе.

— Почему вы решили, что завод Дзержинского может продолжать свою производственную деятельность?

— Основной мой довод заключается в том, что завод может работать выше точки безубыточности. Благодаря широкой поддержке регионального правительства и лично губернатора Дмитрия Махонина мы смогли добиться заключения контрактов на текущий год, в том числе и с ключевым партнером предприятия в последние годы — АО «ВМП „АВИТЕК“», а также с другими предприятиями. Кировское предприятие — не единственный наш заказчик. Да, у нас есть сложности со спецификой банкротства, но это частности. Главное, у нас есть коллектив и необходимые компетенции, чтобы производить качественную продукцию в предусмотренные контрактами сроки.

— На какую сумму заключен контракт с «АВИТЕК» и о каких других заказчиках идет речь?

— Если говорить об общем портфеле заказов на 2021 год, то пока речь идет о сумме 800 млн руб. О других заказчиках я бы не хотел говорить, так как большинство контрактов касаются выполнения гособоронзаказа. Могу только добавить, что мы вернулись к изготовлению определенной номенклатуры, которую не производили несколько лет. Это масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ. Их заказывают не только военные, но и гражданские структуры. Процент этой продукции в портфеле заказов пока небольшой, но вместе с другими контрактами это позволило заводу преодолеть точку безубыточности. Для нас важен каждый заказ, так как оплата по ним позволяет покрыть затраты на содержание имущества предприятия, которое включено в конкурсную массу. Затраты на это закладываются в стоимость каждой единицы продукции. Сейчас мы даже рассматриваем возможность набора специалистов по определенным направлениям.

— Как сейчас используется имущественный комплекс пятой площадки?

— В данный момент он сдается в аренду, но находится под арестом в рамках уголовного дела о хищении имущества предприятия, которое сейчас рассматривается в суде. В наших планах — вернуть пятую площадку в производственную деятельность завода, тем более что ее использование в этих целях предусмотрено мобилизационным планом, который есть на каждом оборонном предприятии. Кроме того, там находится главная понизительная подстанция, от которой запитан завод. Поэтому предприятие обратилось в суд с ходатайством о снятии ареста с этого объекта, но первая и апелляционная инстанции в его удовлетворении отказали. В частности, суды сослались на то, что промплощадка является вещественным доказательством по делу. Я с такой позицией не согласен: по сути, цель ареста уже достигнута, сделки по продаже объекта признаны недействительными, имущество возвращено в конкурсную массу предприятия. Арест, который раньше защищал интересы завода, теперь мешает реализации процедуры конкурсного производства. Позицию завода о снятии ареста поддерживает прокуратура. Подсудимые также не имеют на это имущество никаких притязаний.

Для решения этой задачи мы работаем по нескольким направлениям. Во-первых, решения судов обжалуются в кассационном порядке. Во-вторых, в рамках рассмотрения дела будут поданы ходатайства об исключении этого объекта из списка вещдоков. Кроме того, мы обратились с заявлением в Росреестр, так как действующий ФЗ «О банкротстве» обязывает ведомство снимать такие запреты после признания должника банкротом и открытия конкурсного производства. Такая практика уже есть. Посмотрим, чем это закончится, но я преисполнен оптимизма.

— Ранее вы сообщили, что намерены предложить совету кредиторов принять решение о продаже имущества единым лотом. Почему решили выступить с таким предложением?

— Если мы хотим сохранить завод как производственную единицу, то это единственный вариант. Пока что мы находимся в контуре ранее принятых решений, по которым конкурсная масса предприятия разбита на несколько лотов: в отдельный лот выделены первая и вторая промплощадки; ГПП, котельную и пятую площадку планировалось реализовать по отдельности. Моему подходу эти решения не соответствуют. Я считаю, что продажа единым лотом сделает эти активы более привлекательными для покупателей. Так, пятая площадка необходима для выполнения мобилизационного плана, что позволит инвестору продлевать лицензию на производство вооружений и военной техники и получать заказы для Минобороны. О важности для производства энергетических мощностей я даже говорить не буду. С необходимостью продажи имущества единым лотом согласны и представители правительства Пермского края и Минпромторга РФ.

— Потенциальные покупатели имущества уже есть? Кто теоретически может приобрести его?

— Участвовать в торгах может любое лицо, которое имеет соответствующую лицензию. Я бы не сказал, что ее очень сложно получить. Но сегодня какой-то оферты о готовности к торгам у нас нет. Это обусловлено объективными причинами: новый порядок реализации имущества еще не принят, соответственно нет и условий, по которым будут проходить торги. Порядок будет принят после внесения изменений в дорожную карту по выводу предприятия из кризиса, которую мы ранее приняли с краевыми властями, а также снятия ареста с пятой площадки. Думаю, эти вопросы могут быть решены к концу этого года, но это пока прогнозы. Главное на сегодняшний день, что завод Дзержинского хочет и может работать.