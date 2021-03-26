Большие автобусы вышли на обкатку в Набережных Челнах

Московские автобусы марки ЛиАЗ большой вместимости вышли сегодня на улицы Набережных Челнов на обкатку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что обкатка проходит по маршрутам №22 и №26. «Сегодня они не будут перевозить пассажиров. Проведем обкатку, проверим техническое состояние на линии, все характеристики, после чего приступим к перевозке наших горожан», — отметил первый замглавы горисполкома Илья Зуев.

Большие автобусы Набережные Челны получили в конце 2020 года. Они были переданы безвозмездно мэром Москвы Сергеем Собяниным. Транспорт разместили на стоянке «Горкоммунхоза».

"Ъ-Казань"