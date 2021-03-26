Челябинское УФАС предписало автосалону демонтировать рекламу с нечитаемой информацией

Антимонопольная служба Челябинской области выдало автосалону Mitsubishi предписание снять рекламные баннеры на остановках «Лакокрасочный завод» и «Ветлечебница» из-за несоответствия требованиям законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба признала ненадлежащими рекламные конструкции с предложением приобрести автомобили с выгодой до 250 тыс. руб., поскольку подробные условия получения скидки (по программе Trade-In) были указаны мелким шрифтом. Ведомство посчитало баннеры вводящими в заблуждение из-за сокрытия существенной информации. Организации было выдано предписание о прекращении распространения рекламы.