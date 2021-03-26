Мэра Ярославля избрали президентом Союза городов Золотого кольца

Сегодня, 26 марта, мэр Ярославля Владимир Волков был во второй раз избран президентом Союза городов «Золотого кольца», сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что такое решение единогласно приняли главы девяти городов, входящих в состав «Золотого кольца», на общем собрании членов Союза городов Золотого кольца

«Сегодня прошла процедура избрания президента. На ближайшие два года мои коллеги наделили меня этими полномочиями. Спасибо за доверие»,— отметил Владимир Волков.

Также господи Волков рассказал, что для развития старейшего туристического маршрута и привлечения туристов в города «Золотого кольца» он пригласил в мае в Ярославль коллег из Владимира, Иваново, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада и Суздаля для обсуждения совместных планов на летний период.

С 1967 года в «Золотое кольцо» входят девять городов России. В 2017 году по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, был создан Союз городов Золотого кольца.

Алла Чижова