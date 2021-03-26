Дело об убийстве Япончика рассмотрят присяжные

Дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) будет слушаться Мосгорсудом с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Отбор присяжных назначен на 14 апреля.

«В Московском городском суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джанашия Д.Х., Шадания М.Х. Судом удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей»,— сказали агентству в суде.

Иванькова убили в 2009 году. Установить и задержать причастных к убийству удалось весной 2020 года.

В СКР считают, что мотивом убийства Иванькова стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). Генпрокуратура со ссылкой на выводы следствия утверждает, что Симония организовал убийство с целью передела сфер влияния в преступном сообществе. Исполнителями стали Газзаев, Шадания, Джанашия, а также Нугзар Папава и Астамур Бутба. Газзаев, Шадания, Джанашия были заключены под стражу, Симония, Папава и Бутба объявлены в розыск.

Подробности читайте в публикации “Ъ” «В убийстве Япончика появились исполнители».