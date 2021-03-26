Владельцев «Интерсвязи» и «Оптик-Центра» приняли в Союз промышленников и предпринимателей

В Челябинскую областную ассоциацию работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП), а также в одноименную общественную организацию приняли двух новых членов. Это учредитель компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев и владелец сети офтальмологических клиник и магазинов Артем Власенко. Решение принято сегодня на заседании СПП региона.

«Интерсвязь» в лице господина Вахрамеева стала членом ассоциации работодателей. Бизнесмен отметил, что компания занимает более 70% рынка телекоммуникационных услуг Челябинска, более 50% жителей области являются клиентами «Интерсвязи».

Артем Власенко стал членом общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области».