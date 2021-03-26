ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизило цены на бензин

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизило цены на автомобильные бензины, исполнив тем самым предписание Пермского УФАС. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, на этой неделе УФАС выявило на нескольких заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повышение цен на бензин на 50–90 коп. за литр. Антимонопольщики посчитали повышение необоснованным. По итогам проверки компании было выдано предупреждение о необходимости снизить розничные цены на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus на четырех АЗС края до общего уровня цен в регионе, а также прекратить необоснованное повышение цен на АИ-92, ЭКТО-92, АИ-95 и ЭКТО Plus в пиковые часы на восьми АЗС.

Предупреждение должно было быть исполнено в десятидневный срок с момента получения, в противном случае УФАС грозило возбудить антимонопольное дело.