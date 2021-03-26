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Фото: Cartier

Cartier пополнили ассортимент предметов для детей

Во второй половине 2020 года ювелирный дом Cartier обновил линейку изделий для детей в рамках запуска коллекции предметов декора для дома. Серия Cartier Baby насчитывает широкий ассортимент позиций от серебряных ложечек до детских игрушек. В этом году детский сегмент пополнился подставками для яиц, стаканчиками и новыми ложками, выполненными из серебра. А также пледами из кашемира и мериновой шерсти, максимально мягкими и обеспечивающими оптимальный комфорт малышу. Компания предоставляет три вариации цвета с тремя различными изображениями животных.

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