Еще 636 человек заболели коронавирусом в Черноземье

За минувшие сутки в шести регионах Черноземья коронавирус был выявлен у 636 человек. Это следует из данных федерального оперштаба.

Также за сутки выздоровело 734 человека и умерло 32:

в Белгородской области 87 заболевших за сутки (с начала 2020 года — 33 847), 138 выздоровевших (31 579), четверо умерших (549);

в Воронежской области 209 заболевших (всего 74 118), 230 выздоровевших (68 744), 19 умерших (2359);

в Курской области 97 заболевших (33 541), 107 выздоровевших (30 296), пятеро умерших (547);

в Липецкой области 89 заболевших (27 173), 104 выздоровевших (23 787), двое умерших (510);

в Орловской области 61 заболевший (32 122), 71 выздоровевший (29 420), умерших нет (499);

в Тамбовской области 93 заболевших (28 953), 84 выздоровевших (26 507), двое умерших (398).

В целом в России за минувшие сутки было выявлено 9 167 случаев коронавируса (с начала 2020 года — 4 501 859). Выздоровело за сутки 10 880 человек (4 120 161), умерло 405 (97 017).

Олег Мухин