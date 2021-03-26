В Азовском районе экс-чиновника подозревают в незаконной передаче земель у источника водоснабжения

В отношении бывшего руководителя комитета имущественных отношений Азовского района Ростовской области возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, занимавший в то время пост и.о. председателя комитета имущественных отношений Азовского района, передал в частную собственность двум гражданам земельные участки, расположенные в хуторе Рогожкино. При этом указанные участки не могут предоставляться в частную собственность, поскольку находятся в зоне санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В ведомстве не указывают имя подозреваемого, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», в указанный период пост занимал Алексей Давыденко. Он был назначен на должность в декабре 2016 года и покинул ее в августе 2019 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело было возбуждено по материалам проверки Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. После проверки прокуратура направила материалы в следственный комитет, а также обратилась в суд с исками о признании договоров купли-продажи ничтожными, зарегистрированные права собственности — отсутствующими. В обоих случаях суд удовлетворил требования прокурора.

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Алексея Давыденко. Согласно данным картотеки Азовского городского суда, в 2018 году его судили за превышение должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ), в 2019 году — за халатность (ст.293 ч.1 УК РФ), оба дела были прекращены. Кроме того, в декабре 2020 года Алексею Давыденко вынесли приговор по еще одному делу о превышении должностных полномочий (ст.286 ч.3 п.в УК РФ), который не вступил в законную силу и обжалуется. В Азовском городском суде отказались сообщить более подробно о результате судебного следствия.

Кристина Федичкина