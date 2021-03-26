УАЗ для повышения мотивации повышает сотрудникам оклады и тарифные ставки

Ульяновский автозавод (ООО «УАЗ») объявил о поэтапном повышении окладов, сдельных расценок и тарифных ставок для сотрудников предприятия. Об этом говорится в приказе №40, который от 24 марта 2021 года подписал гендиректор предприятия Адиль Ширинов.

Согласно документу (имеется в распоряжении редакции), «в целях повышения мотивации работников ООО «УАЗ» к высокоэффективному труду, направленному на своевременный выпуск высококачественной продукции», на заводе будет произведено поэтапное увеличение размера часовых тарифных ставок и сдельных расценок основным и вспомогательным рабочим на 6%. Первый этап – на 3% с 20 апреля 2021 года, второй этап – еще на 3% с 1 октября 2021 года. При этом планируется «модернизировать систему оплаты труда рабочих на основе грейдов» (возможность выплаты разных зарплат работникам на одинаковых должностях, исходя из соответствия грейду – группе должностей, имеющих приблизительно равный уровень профильных требований, степень квалификации и ценности в работе компании). Кроме того, планируется руководителей и специалистов перевести с 1 августа 2021 года на окладную систему оплату труда посредством включения премии в должностной оклад. Им также будет произведено увеличение часовых тарифных ставок и должностных окладов «не менее, чем на 6%». Повышения зарплаты руководителям и специалистам произойдет в два этапа – для части подразделений – с 20 июля, для другой части – с 1 октября.

Как пояснили “Ъ-Волга” на предприятии, в связи с принятыми изменениями фонд заработной платы увеличится в 2021 году увеличится на 96,4 млн руб.Увеличение ФЗП произойдет за счет сокращения накладных расходов, оптимизации бизнеса, в том числе – избавления от непрофильных активов, и восстановления объемов производственной программы. В сравнении с 2020 годом производственная программа автозавода увеличивается на 17,5%.

Сергей Титов, Ульяновск