«Часы, которым есть, что открыть» Анна Минакова — о скелетонах

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о трех новых лимитированных сериях скелетонов от Jaquet Droz и об интересных часах с открытым механизмом.

Принадлежащая группе Swatch часовая компания Jaquet Droz недавно представила новый скелетон — Grande Seconde Skelet-One. Это не абсолютно новая модель, а три новые лимитированные серии. На сей раз в черной керамике со стрелками и ремешками небесно-голубого, бледно-зеленого и желтого тонов. Выглядят новинки хорошо, да и вообще модель Skelet-One более чем удачная.

И она заставила меня вспомнить о том, какие еще бывают интересные часы, в которых механизм открыт взору благодаря частично или полностью отсутствующему циферблату и прозрачной задней крышке.

Нередко проблема открытых часов в слишком большой открытости. Не всем мужским рукам это идет. Решает проблему Royal Oak Openworked Extra-Thin от Audemars Piguet. Сложный механический мир открыт, а вот рука закрыта.

Для тех, кто «просвечивающих» часов не боится и любит интересную графику и ритм в дизайне — Santos de Cartier Skeleton. Конструктивную роль в них играют крупные римские цифры — индикации часа.

Если хотите, чтобы скелетон был на браслете, присмотритесь к Octo Finissimo Skeleton из эффектной графитово-серой керамики.

Ну а вообще, если хотите купить скелетон, помните, что это не часы, которым нечего скрывать, а часы, которым есть, что открыть. Механизм должен быть интересным и эффектным.