«Возможность сэкономить время и деньги на ремонте»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, покупатели недвижимости каких классов предпочитают квартиры с отделкой.

Популярность квартир с готовым ремонтом от застройщика активно растет. Доля новых новостроек с отделкой в сегментах комфорт и бизнес за полгода выросла на 14%. Причем в бизнес-классе, она возросла наиболее заметна, почти в полтора раза. В комфорт-классе различные варианты отделки девелоперы предлагают уже более чем 80% проектов-дебютантов, посчитали аналитики группы «Эталон».

По мнению экспертов, на фоне доступной ипотеки и роста количества сделок с привлечением кредитных средств, клиенты все чаще останавливают свой выбор на объектах с финишной отделкой. Такой вариант дает возможность гораздо быстрее переехать в свой новый дом и сэкономить время и деньги на ремонте. Кроме того, стоимость отделки от застройщика входит в общую стоимость квартиры и может быть учтена в ипотечном договоре, что позволяет купить новое жилье и заселиться в него после получения ключей с меньшими стартовыми затратами.

Еще одна тенденция, характерная для столичного рынка жилой недвижимости — широкая продуктовая линейка с множеством вариантов планировочных решений. В основном это касается бизнес-класса. Квартирография 93% домов в сегменте включает в себя объем лотов с одной или сразу несколькими нестандартными опциями, такими как окна в санузлах, холлах или гардеробных, террасы, пентхаусы и даже постирочные комнаты. Во всех новых комплексах бизнес-класса предлагаются квартиры с мастер-спальней. Причем в некоторых случаях речь идет о полноценных форматах, в которых спальня хозяев объединена в один блок не только с санузлом, но и с гардеробной. Евро-планировки с просторными кухнями-гостиными сегодня широко представленным явлением.

Для аудитории же комфорт-класса по-прежнему чаще разрабатывается более стандартный продукт, но некоторые решения из более высоких сегментов интегрируются и в этот сегмент. Уже сейчас, к примеру, европланировки встречаются почти в каждом новом проекте в данном сегменте.