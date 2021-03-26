Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов России по искусственному лесовосстановлению

По итогам 2020 года Удмуртия заняла 10 место среди регионов России по искусственному лесовосстановлению. Показатель составил 5,5 тыс. га, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Лидерами рейтинга стали Иркутская область (15 тыс. га), Красноярский край (10,7 тыс. га) и Тверская область (10 тыс. га). В целом по России за прошедший год было искусственно восстановлено 194 тыс. га лесов. Общая площадь мероприятий по лесовосстановлению, включая содействие естественному и комбинированное, составила почти 1,2 млн га.