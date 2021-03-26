Участника казанской ОПГ «Перваки» экстрадировали из Болгарии

Члена казанской ОПГ «Перваки» Владислава Мухина, которого обвиняют в особо тяжких преступлений, экстрадировали в Россию из Болгарии. Об этом говорится в сообщении МВД РФ.

Отмечается, что ОПГ действовала в Казани с конца 1980-х годов на территории города Казани. Господина Мухина разыскивали по обвинению в убийстве и бандитизме. По данным следствия, он причастен к убийству лидера ОПГ «Калуга» Вячеслава Татарова на улице Толстого в Казани. Однако в тот момент господин Мухин скрылся от следствия. Ведомство установило, что он покинул РФ.

Позже обвиняемого объявили в розыск по каналам Интерпола, и в августе 2020 года задержали на территории Болгарии.

"Ъ-Казань"