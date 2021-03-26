В Ростовской области возбуждено дело после смерти ребенка от огнестрельного ранения

В селе Алексеевка Октябрьского района Ростовской области в частном доме обнаружено тело 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением. Следователи возбудили дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Тело ребенка было обнаружено днем 24 марта. Также на месте происшествия найдено охотничье ружье «Сайга 12с», два патрона и одна стрелянная гильза. «В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы произошедшего»,— сказано в сообщении ведомства.

Проверку по факту происшествия также проводит прокуратура региона, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, прокуратура проверит полноту выполнения своих функций родителями ребенка и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, ведомство оценит соблюдение требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия.

Кристина Федичкина