Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как 82-летний обладатель титула рыцарь-бакалавр стал звездой Tik Tok и когда он увлекся живописью.

Недавно сэр Филипп Энтони Хопкинс 1937 года рождения стал звездой Tik Tok. Как известно, наиболее звездная роль этого актера валлийского происхождения — образ убийцы-людоеда, доктора Ганнибала Лектера. Он лауреат «Оскара» и дважды лауреат «Эмми», командор Ордена Британской империи и обладатель титула рыцарь-бакалавр. Как многие западные актеры, в детстве страдал дислексией, поэтому плохо учился. Что еще сказать про Хопкинса? Более 40 лет является членом общества Анонимных алкоголиков. Пишет симфоническую музыку. Так что не удивляет, что он еще и живописец.

А выяснилось это таким образом. Сэр Энтони станцевал под хит исполнителя Дрейка «Toosie. Slide». Мелодичная песенка, в которой рэпер в богатых интерьерах гордится своими предметами одежды, уверяет, что может танцевать, как Майкл Джексон и учит всех желающих:

«Сначала подними правую ногу, потом левую, скользи Подними левую ногу вверх, потом правую, скользи Короче, речь идет о том, что нужно скользить, у-у-у Я не дам ему ускользнуть, у-у-у».

Хороший текст, понятный. 82-летний рыцарь принял челлендж, зарегился в Tik Tok и станцевал, послав вызов на баттл Сталлоне и Шварценеггеру — 1,8 млн просмотров, однако.

А танцует он на фоне огромного собственного живописного изображения. В стилистике Фрэнсиса Пикабиа или Фрэнсиса Бэкона или Люсьена Фрейда. Это ни тот, ни другой, ни третий, — это автопортрет самого Хопкинса. Как рассказал портал ARTnews, актер рисует с раннего детства.

В интервью порталу, Хопкинс рассказывал, что рисовать, как и играть на пианино, начал лет с пяти. Но, так как плохо учился в целом, продолжения эти увлечения не имели, хотя время от времени он к ним возвращался.

А примерно в 2003 году, когда Хопкинс встретился со своей третьей, нынешней женой Стеллой, та перед свадьбой нашла старые сценарии с рисунками на полях и потребовала, чтобы сэр Энтони написал и подарил свою живопись всем 75 гостям бракосочетания.

Так это и продолжается до сих пор.