Вступил в силу приговор заказчику и организатору покушения на заказное убийство в Дагомысе

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Лазаревского суда Сочи в отношении организатора и заказчика покушения на убийство жительницы Сочи, совершенного в 2006 году в поселке Дагомыс, сообщила пресс-служба краевого суда. Организатор преступления осужден на 12,5 лет, его сообщник – на 12 лет, оба будут отбывать наказание в колонии строго режима.

По данным сайта крайсуда, фигурантами дела об убийстве являются Александр Афонин и Сергей Семин. Суд установил, что у господина Афонина после развода с женой возник спор по поводу прав на участок в Дагомысе. В ходе спора у мужчины появился умысел на убийство бывшей супруги, для чего он привлек своего знакомого Сергея Семина, а тот, в свою очередь, нашел двоих исполнителей. 9 октября 2006 года один из убийц под вымышленным предлогом пришел в гостевой дом, который принадлежал потерпевшей, напал на женщину и стал душить ее, отчего она потеряла сознание. Посчитав свою жертву мертвой, преступник скрылся с места преступления, а его сообщник, вооруженный пистолетом, застрелил 15-летнюю дочь хозяйки дома, ее мать и рабочего, находившегося во дворе. Ранение получил отец хозяйки дома, но ему удалось выжить, владелица гостевого дома также осталась жива после нападения.

Организатор преступления Сергей Семин просил суд смягчить ему наказание, заказчик Александр Афонин настаивал на своей невиновности. Исполнители преступления были осуждены в 2007 году, один из них был приговорен к 22 годам колонии строго режима, второй получил пожизненный срок.

Анна Перова, Краснодар