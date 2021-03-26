Челиндбанк переводит филиалы в городах Челябинской области в статус допофисов

С завтрашнего дня филиалы Челиндбанка в Карталах, Коркино, Нязепетровске и Юрюзани переводятся в статус дополнительных офисов. Информация об этом размещена на официальном сайте банка. 10 апреля аналогичная смена статуса ожидается для филиалов в Верхнем Уфалее, Еманжелинске и Чебаркуле.

В Челиндбанке поясняют, что перевод филиалов в статус дополнительных офисов проводится «в рамках плановой реорганизации филиальной сети банка и направлен на повышение качества и сокращение времени обслуживания клиентов». Адреса и платежные реквизиты не изменятся, все права и обязанности ПАО «Челиндбанк» по отношению к клиентам и контрагентам также сохраняются.