Суд признал законной продажу офиса в центре Перми, принадлежавшего Экопромбанку

Краевой арбитраж отказал физлицу Наталье Каменских в переводе на нее прав покупателя коммерческих помещений в центре Перми, ранее принадлежавших Экопромбанку. Офисы площадью 277 кв. м и 1,3 тыс. кв. м, а также два машино-места на стоянке, расположенные в жилом доме на ул. Екатерининской, 87а, были проданы на торгах еще в ноябре 2020 года. Покупателем имущества стало ООО «Парма», однако в декабре Наталья Каменских подала иск в суд, требуя оспорить договор купли-продажи, заключенный между «Пармой» и конкурсным управляющим Экопромбанка (госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов»).

По данным материалов дела на сайте арбитража, на заседании 25 февраля Наталья Каменских уточнила исковое требование, попросив перевести на нее права покупателя имущества Экопромбанка. Истец основывалась на том, что является одним из долевых собственников автостоянки, а значит, имеет преимущественное право на приобретение площадей. В сентябре победителем торгов с ценой 14,2 млн руб. конкурсный управляющий признал ООО «Парма». Наталья Каменских же направила управляющему уведомление о готовности приобрести офис и машино-места за 14,4 млн руб. только в середине октября. Несмотря на уведомление, договор купли-продажи имущества банка был заключен с победителем торгов — «Пармой».

Как указал в решении суд, истцу при подаче иска было указано внести сумму, уплаченную покупателем за имущество, на счет управления судебного департамента. До начала заседания госпожа Каменских указанную сумму не внесла, что стало основанием для отказа в исковых требованиях.

В сервисе kartoteka.ru имеются сведения о физическом лице — Наталье Каменских, являющейся соучредителем ООО «Агентство „Лидер“» (аренда и лизинг легковых автомобилей и легкого автотранспорта), которое управляет службой такси «Везет».

Напомним, осенью 2020 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало за 14 млн руб. один из офисов Экопромбанка на ул. Екатерининской, 120. Покупателем стало ООО «Парма» — компания, занимающаяся строительными работами.