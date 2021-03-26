26 марта, пятница
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Фото: Василий Александров / Коммерсантъ

Самарское УФАС обнаружило картель на торгах по продаже арестованного имущества

Самарское УФАС признала наличие картельного сговора между ООО «БСТ», ООО «Арго» и  ООО «Атлант-Групп» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по реализации арестованного имущества для нужд Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы. 

«При подготовке к данной закупочной процедуре и ее проведении ответчиками были достигнуты договоренности о модели поведения на аукционе в целях ограничения конкуренции и поддержания цены на торгах»,– сказано в сообщении. 

Организации подавали заявки на участие в торгах с использованием одного и того же IP-адреса и во время аукциона не предлагали более низкую стоимость контракта. Победителем закупки признали «Арго», цена контракта составила 351 тыс. руб. 

Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 14.32 КоАП РФ.

Сабрина Самедова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя