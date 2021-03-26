Самарское УФАС обнаружило картель на торгах по продаже арестованного имущества

Самарское УФАС признала наличие картельного сговора между ООО «БСТ», ООО «Арго» и ООО «Атлант-Групп» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по реализации арестованного имущества для нужд Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы.

«При подготовке к данной закупочной процедуре и ее проведении ответчиками были достигнуты договоренности о модели поведения на аукционе в целях ограничения конкуренции и поддержания цены на торгах»,– сказано в сообщении.

Организации подавали заявки на участие в торгах с использованием одного и того же IP-адреса и во время аукциона не предлагали более низкую стоимость контракта. Победителем закупки признали «Арго», цена контракта составила 351 тыс. руб.

Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 14.32 КоАП РФ.

Сабрина Самедова