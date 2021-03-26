В Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку у 40 объектов

В Петербурге 27 марта, в рамках международной экологической акции «Час Земли», отключат подсветку более 40 объектов.

Как заявил заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Роман Волковский, акция пройдет в городе в 13 раз и будет посвящена теме открытости экологической информации.

Без подсветки вечером в субботу на один час останутся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковский дворец и мосты через Неву, уточняет ТАСС.