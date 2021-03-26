Апелляция оставила в силе приговор заказчикам массового убийства в Сочи

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила в силе приговор, вынесенный нижестоящей инстанцией, двум фигурантам уголовного дела, признанным виновными в убийстве трех человек на территории Лазаревского района Сочи. Лазаревским районным судом они были осуждены к 12,5 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима по статьям «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство» (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как рассказали в крайсуде, в октябре 2006 года в частной гостинице в поселке Дагомыс были застрелены мужчина, женщина и 15-летняя девочка. Еще двое пострадали. Убийство носило заказной характер. Как было доказано, у заказчика возник спор с супругой после расторжения брака по поводу права собственности на земельный участок в Дагомысе. Для расправы он привлек своих знакомых, которые нашли исполнителей.

9 октября 2006 года один из убийц, находясь в доме, который сдавала в аренду потерпевшая, пригласил ее в комнату под вымышленным предлогом, где повалив женщину на пол, стал душить жертву. Потерпевшей удалось выжить. В это время второй исполнитель заказа застрелил мать женщины, ее дочь от первого брака и рабочего. Отца потерпевшей он ранил.

В 2007 году исполнителям убийства был вынесен обвинительный приговор. Одному было назначено пожизненное лишение свободы, второму - 22 года строгого режима. Поиски организатора и заказчика продолжались 12 лет.

Бывший муж потерпевшей, заказавший ее убийство, не согласился со столь суровым, по его мнению, приговором и просил апелляционную инстанцию смягчить наказание. Заказчик преступления настаивал на своей невиновности и просил суд его оправдать. Судебная коллегия не нашла оснований для отмены обвинительного приговора и снижения сроков наказания. Приговор вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко