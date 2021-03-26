Предъявлено обвинение сотрудникам калмыцкой ветстанции и управления ветеринарии

В Калмыкии Следственный комитет предъявил окончательное обвинение участникам организованной преступной группы, состоящей из должностных лиц БУ РК «Яшкульская районная станция по борьбе с болезнями животных» и республиканского управления ветеринарии, в получении взятки (ч. 6 ст. 290, пп. «а, в» ч.5 ст. 290, п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ), внесении ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК, с 2018 года по 2020 год обвиняемые получали взятки от жителей Краснодарского и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей за оформление подложных ветеринарных свидетельств без проведения мероприятий контроля. Таким образом, они якобы получили незаконный доход в размере не менее 17,8 млн руб. Кроме того, для этого злоумышленники, предположительно, вносили в официальные документы ложные сведения в базы данных и подделывали справки сельских МО Яшкульского района республики о принадлежности и территориальном происхождении сельскохозяйственных животных.

В настоящее время четырем лицам, привлеченным к уголовной ответственности, материалы оконченного производством уголовного дела предъявлены для ознакомления, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай